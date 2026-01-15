Coppa d'Africa, il Marocco batte la Nigeria ai rigori e va in finale. Chukwueze sbaglia dal dischetto

Oggi alle 11:20
di Enrico Ferrazzi

Il Marocco ha battuto ai rigori la Nigeria e si è conquistato un posto in finale di Coppa d'Africa dove affronterà il Senegal che ha invece eliminato in semifinale l'Egitto (1-0). Dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si sono chiusi 0-0, durante la lotteria dagli undici metri, c'è da segnale l'errore dagli undici metri di Samuel Chukwueze, giocatore di proprietà del Milan che sta giocando in questa stagione in prestito al Fulham

La sequenza dei rigori:

Marocco - El Aynaoui: gol
Nigeria - Onuachu: gol
Marocco - Igamane: parato
Nigeria - Chukwueze: parato
Marocco - Ben Seghir: gol
Nigeria - Dele-Bashiru: gol
Marocco - Hakimi: gol
Nigeria - Onyemaechi: parato
Marocco - En-Nesvri gol