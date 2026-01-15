Coppa d'Africa, il Marocco batte la Nigeria ai rigori e va in finale. Chukwueze sbaglia dal dischetto

Il Marocco ha battuto ai rigori la Nigeria e si è conquistato un posto in finale di Coppa d'Africa dove affronterà il Senegal che ha invece eliminato in semifinale l'Egitto (1-0). Dopo che i tempi regolamentari e i supplementari si sono chiusi 0-0, durante la lotteria dagli undici metri, c'è da segnale l'errore dagli undici metri di Samuel Chukwueze, giocatore di proprietà del Milan che sta giocando in questa stagione in prestito al Fulham.

La sequenza dei rigori:

Marocco - El Aynaoui: gol

Nigeria - Onuachu: gol

Marocco - Igamane: parato

Nigeria - Chukwueze: parato

Marocco - Ben Seghir: gol

Nigeria - Dele-Bashiru: gol

Marocco - Hakimi: gol

Nigeria - Onyemaechi: parato

Marocco - En-Nesvri gol