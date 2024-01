Coppa d'Africa, il punto del girone dell'Algeria di Bennacer

vedi letture

L'Algeria non è andata oltre il 2-2 nella seconda sfida del girone di Coppa d'Africa, giocata contro il sorprendente Burkina Faso. Il pareggio per i nordafricani è arrivato solamente nei minuti di recupero e ha evitato una sconfitta che poteva mettere seriamente in pericolo il passaggio del turno degli algerini. Ismael Bennacer non ha giocato: ha accusato un lieve problema muscolare e gli esami a cui è stato sottoposto hanno dato, fortunatamente, esito negativo. L'Algeria spera di recuperarlo per i prossimi impegni.

Questa la situazione della classifica, considerando che accedono agli ottavi anche le migliori terze:

Burkina 4

Algeria 2

Angola 1

Mauritania 0

Il prossimo turno, martedì 23/01, ore 21:

Mauritania-Algeria

Angola-Burkina Faso