Coppa d'Africa, la Costa d'Avorio di Kessie elimina l'Algeria di Bennacer con un sonoro 3-1

Con un punto in tre partite nel girone E, l'Algeria di Ismael Bennacer è ufficialmente fuori dalla Coppa d'Africa. I campioni in carica, infatti, avevano la sola possibilità di vittoria oggi contro la Costa d'Avorio, ma la nazionale di Kessie ha vinto agevolmente per 3-1 grazie anche ad un goal del numero 79 rossonero.

Bennacer, dunque, tornerà il prima possibile in Italia e sarà a disposizione di Stefano Pioli - si spera - già per il match di domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus; non ci sarà, infatti, alcuna quarantena: il giocatore sarà sottoposto ad un rigido monitoraggio, ma potrà allenarsi e giocare regolarmente.