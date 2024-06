Coppa d'Africa, slitta la prossima edizione estiva: si giocherà a gennaio

vedi letture

Novità importanti arrivano dal continente africano, delle novità che difficilmente faranno contenti i club che hanno tanti calciatori africani in rosa. Come viene riferito dalla Gazzetta dello Sport, la CAF - Confédération Africaine de Fotball la prossima edizione della Coppa d'Africa, che si giocherà in Marocco e che era prevista per l'estate 2025, è stata spostata di qualche mese. Le nuove date ripropongono la competizione continentale nelle date abituali di gennaio. Dunque il torneo si disputerà all'inizio del 2026.

La motivazione dello slittamento in verità è causata e quasi obbligata dalla presenza ingombrante del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre che per la prima volta si disputerà proprio nell'estate del 2025. Nel torneo per club che si terrà negli Stati Uniti saranno presenti ben 4 squadre africane e la CAF vuole evitare che ci siano appesantimenti per i giocatori o peggio delle rinunce da parte dei protagonisti in campo. Di contro, la scelta, come detto, contrasta i piani dei club con giocatori africani in rosa che lasceranno per un mese (come accaduto quest'anno) la squadra d'appartenenza per andare a giocare la competizione per nazionali.