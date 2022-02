Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 2-3: Viola in semifinale

La Coppa Italia perde la finalista della scorsa edizione. Al Gewiss Stadium la Fiorentina si impone per 3-2 al termine di una partita bellissima, con continui ribaltoni e un finale davvero clamoroso: i viola, in 10 contro 11, segnano il gol decisivo al 93' con Milenkovic. Segna anche Piatek (doppietta), all'Atalanta non bastano Zappacosta e Boga.