Coppa Italia Femminile, buona la prima per le rossonere che battono 2-0 il Cittadella

Siamo alla seconda giornata della fase a gironi di Coppa Italia Femminile. Tra le protagoniste della sfida di oggi ci sono le rossonere, reduci dalla finale contro la Roma nella scorsa edizione e attualmente al terzo posto in classifica della Serie A con 22 punti. Dall'altra parte, invece, troviamo la squadra di Colantuono, la quale è reduce da una pesante sconfitta nella prima gara di Coppa Italia contro l'Hellas Verona ed è posizionata al nono posto in classifica della Serie B con 11 punti.



Bastano pochi minuti per capire l'andazzo della gara: le rossonere mantengono un costante possesso palla, cercando la giusta triangolazione e la rete utile per sbloccare il match. Il Cittadella - d'altra parte - si presenta basso, ben compatto e chiuso in difesa, non lasciando di fatto spazi alla squadra di Ganz. Ciononostante la prima grande occasione arriva al 7' con il cross di Linda Tucceri per Rizza che non riesce a indirizzare il pallone nello specchio della porta. Il Milan però non demorde e continua a cercare diverse soluzioni, prediligendo spesso il gioco in verticale e cercando di favorire un movimento della nostra numero 10. Ed è proprio lei, Nina Stapelfeldt -autrice di una buona prestazione- ad andare vicinissima alla rete del vantaggio al 37': controllo, giro e conclusione finale, finita però centrale nelle mani del portiere avversario. Due minuti dopo, al 39', Miriam Longo si divora l'occasione più golosa creata fino ad allora, sciupando un rigore in movimento con la palla che finisce alta sulla traversa. Al 41', però, ci pensa Nina Stapelfeldt a trovare il guizzo giusto e a portare le rossonere in vantaggio grazie a un bel destro rasoterra che spiazza Toniolo e va direttamente in rete. Ma non basta lo 0-1 al Milan. Nella ripresa le rossonere continuano a spingere, cercando la rete del raddoppio e di chiudere definitivamente il match. La scossa principale arriva nel momento in cui Ganz decide di giocarsi la carta Valentina Giacinti, aumentando di fatto la qualità e tecnica rossonera in campo. Ed è proprio sua la rete del raddoppio rossonero: siamo al 61' e la nostra numero 9 va alla conclusione in rete con un bel tiro di destro su assist di Stapelfeldt. Nel finale di gara l'ultima occasione la crea Miotto all'89', la quale a tu per tu contro Toniolo calcia centrale, facile per il portiere avversario. Termina così 0-2 il primo match di Coppa Italia per le rossonere della stagione 2021-2022: una sfida non brillante da un punto di vista delle occasioni create, ma sicuramente utile in termini di punti.



Nella prossima giornata di Coppa Italia la squadra di Ganz sarà impegnata nella sfida contro l'Hellas Verona, reduce dalla vittoria contro il Cittadella per 1-4 lo scorso 17 Ottobre. Quella contro la squadra di Pachera sarà la seconda volta dall'inizio di questa stagione: le due squadre infatti si sono già affrontate quest'anno nella prima giornata di Serie A e il pesante risultato finale ha permesso alle rossonere di iniziare la stagione con un clean sheet e con una prima vittoria di carattere, grazie alla doppietta di Giacinti, alla rete di Bergamaschi e a quella di Vero Boquete.