Coppa Italia femminile, gli orari delle semifinali: Milan-Juve a Monza

Cresce l’attesa per le semifinali della Coppa Italia Femminile, dove si affronteranno le prime quattro della classifica del campionato di Serie A. Le gare di andata sono in programma mercoledì 13 marzo: alle ore 13 lo stadio ‘Tre Fontane’ ospiterà la sfida tra Roma e Fiorentina Women’s, mentre alle 17 il Milan affronterà la Juventus allo stadio ‘Brianteo’ di Monza. Il ritorno è fissato per mercoledì 17 aprile, quando a scendere in campo per prime alle 13 a Vinovo saranno Juventus e Milan. Due ore più tardi allo stadio ‘Gino Bozzi’ di Firenze ci sarà il calcio d’inizio del match tra le viola e la squadra giallorossa.

L’obiettivo per le quattro prime della classe è proseguire il cammino nella coppa nazionale, la prima organizzata dalla FIGC tramite la Divisione Calcio Femminile, e raggiungere Parma, sede della finalissima che si disputerà domenica 28 aprile (ore 12.30 – diretta su Sky Sport) allo stadio ‘Ennio Tardini’.

Semifinali di andata (13 marzo)

Ore 13: AS. Roma-Fiorentina Women’s (Tre Fontane, Roma)

Ore 15: AC. Milan-Juventus FC (Brianteo, Monza)

Semifinali di ritorno (17 aprile)

Ore 13: Juventus FC-AC Milan (Juventus Training Center, Vinovo)

Ore 15: Fiorentina Women’s-AS. Roma (Gino Bozzi, Firenze)