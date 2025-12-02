Coppa Italia, i numeri di Lazio e Milan a confronto: l'ultima vittoria rossonera nel 2022

Dopo aver vinto a San Siro, il Milan di Allegri è pronto nuovamente a incontrare la Lazio di Maurizio Sarri, giovedì sera all'Olimpico per gli ottavi di finale. In campionato la recente sfida ha visto i rossoneri imporsi per 1-0 grazie al gol del solito Rafa Leao, ma ciò che non è passato inosservato (e che avrà forse delle conseguenze anche giovedì) è stato il finale di gara incandescente per il rigore, assurdo, chiesto dai biancocelesti per un presunto fallo di mano di Pavlovic su un tiro di Romagnoli. E quindi sarà ancora Lazio contro Milan, nuovamente in campo dopo la serata in campionato a Milano.

Statistiche e numeri

Come riportato da Opta, l'ultima vittoria della Lazio in Coppa Italia contro il Milan è datata 24 aprile 2019. In quel caso le squadre giocarano a San Siro, dove andò in gol Correa. Per quanto riguarda il Milan, nel 2022 il poker infilitto ai biancocelesti portò la squadra di Pioli a giocarsi una semifinale con L'Inter. Parità per i gol segnati in questa competizione, la Coppa Italia: 28 la Lazio e 28 il Milan.

E' stato designata l'arbitro per Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia che si giocherà giovedì alle 21: a dirigere la partita sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: GUIDA

Assistenti: LO CICERO – DEI GIUDICI

IV uomo: DOVERI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO