Coppa Italia, l'Inter non sbaglia contro l'Udinese: il tabellone completo

vedi letture

Dopo la vittoria dell'Inter questa sera contro l'Udinese, si delinea il Tabellone per il prossimo turno di Coppa Italia:

OTTAVI DI FINALE

Bologna-Monza 4-0

32' Pobega, 35' Orsolini, 63' Dominguez, 76' Castro

Milan-Sassuolo 6-1

12' e 21' Chukwueze (M), 17' Reijnders (M), 23' Leao (M), 56' Calabria (M), 59' Mulattieri (S), 62' Abraham (M)

Fiorentina-Empoli 2-2 (5-6 dcr)

4' Ekong (E), 14' st Kean (F), 26' st Sottil (F), 32' st Esposito (E).

Lazio-Napoli 3-1

31', 40', 50' Noslin (L), 36' Simeone (N)

Juventus-Cagliari 4-0

44' Vlahovic, 53' Koopmeiners, 80' Conceiçao, 89' Nico Gonzalez

Atalanta-Cesena 6-1

4' Zappacosta (A), 8' De Ketelaere (A), 27' Samardzic (A), 35' De Ketelaere (A), 54' Brescianini (A), 71' Samardzic, 90' Ceesay (C)

Roma-Sampdoria 4-1

9' Dovbyk (R), 19' Dovbyk (R), 24' Baldanzi (R), 16' st Yepes (S), 34' st Shomurodov (R)

Giovedì 19 dicembre

Inter-Udinese 2-0

QUARTI DI FINALE

Juventus VS Empoli

Bologna VS Atalanta

Milan VS Roma

Lazio VS Inter

LE DATE DI QUARTI, SEMIFINALI E FINALE

- I quarti di finale si giocheranno dal 4 al 6 febbraio e dal 25 al 27 febbraio.

- Le semifinali, con andata e ritorno, si giocheranno tra il primo e il 3 aprile (andata) e tra il 22 e il 24 aprile (ritorno).

- La finale è programmata per il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.