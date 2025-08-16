Coppa Italia, la designazione arbitrale per Milan-Bari
MilanNews.it
Torna il calcio giocato, quello ufficiale. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il turno preliminare di Coppa Italia che si disputerà nel weekend e che vedrà protagonista anche il Milan domani sera, a San Siro, contro il Bari alle ore 21.15. Per la sfida è stato scelto il direttore di gara Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco che, all'attivo, ha solamente una partita arbitrata in Serie A nel corso della fine dell'ultima stagione sportiva: Como-Genoa 1-0, 34esima giornata.
Di seguito si riporta la designazione completa:
MILAN – BARI h. 21.15
ARENA
FONTEMURATO – VOTTA
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
