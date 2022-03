Coppa Italia, Milan-Inter: l'MVP della sfida è Ismael Bennacer

Fonte: acmilan.com

Il termometro del centrocampo rossonero. Contro l'Inter, nell'andata della Semifinale di Coppa Italia, Ismaël Bennacer ha giocato una partita sontuosa. Una delle sue, insomma, in cui riesce a coniugare intensità, qualità e quantità. Isma-ovunque, a copertura della difesa e a supporto del reparto offensivo.

Il 4 rossonero, squalificato nella precedente partita con l'Udinese, fa valere la sua presenza e viene anche elogiato nel post partita da Mister Pioli. Segno evidente che il suo lavoro, spesso ai fianchi, non passa inosservato.

In assenza di Tonali, Isma si è preso sulle spalle la mediana con personalità e determinazione. Nei 90 e passa minuti in campo, Bennacer ha recuperato 11 palloni (meglio di lui solo Florenzi, 13), toccando 62 palloni e completando 45 passaggi positivi. Pochi errori e una prestazione che gli vale il premio di MVP di questo Derby d'andata. Una piccola consolazione per una gara che lui e i rossoneri avrebbero meritato di vincere.