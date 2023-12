Coppa Italia Primavera, la formazione del Milan per la sfida con l'Empoli: Camarda titolare!

Il Milan Primavera non sta vivendo il miglior momento della sua stagione, reduce da due sconfitte consecutive in campionato. C'è da dire che nelle ultime due gare Abate ha dovuto fare a meno di diversi giocatori importanti convocati da Pioli in prima squadra: quando la rosa è stata al completo, vedi Youth League, il rendimento si è mantenuto ottimo.

Oggi ci sarà subito una possibilità di riscatto: infatti alle ore 13, al Puma House of Football, i rossoneri ospiteranno i pari età dell'Empoli per la sfida (solo andata) valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. I toscani, un mese fa, avevano inflitto ai rossoneri la prima sconfitta in campionato: una doppia occasione di riscatto dunque.

Questa la formazione dei rossoneri:

MILAN (4-3-3): Raveyre, Magni, Paloschi, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Malaspina, Zeroli; Scotti, Camarda, Liberali. Allenatore: Abate. In panchina: Bartoccioni, Torriani; Bakoune, De Bonis, Nissen, Parmiggiani; Perina; Cuenca, Martinazzi, Skoczylas, Sia