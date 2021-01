"In porta c’è Tatarusanu". Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando della formazione rossonera che scenderà in campo contro il Torino in Coppa Italia. Il vice di Donnarumma, dunque, che non gioca dal 10 dicembre contro lo Sparta Praga, stasera sarà titolare: tocca all’esperto portiere rumeno difendere i pali del Milan quando non è campionato.