Coronavirus, ecco il nuovo Dpcm: ristoranti e bar chiusi alle 18, stop a palestre e piscine

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da domani, lunedì 26 ottobre, fino al 24 novembre. Confermata la chiusura di bar e ristoranti fino alle 18, con la concessione di apertura per i giorni festivi e la domenica. L’attività sarà consentita dalle ore 5 del mattino fino alle 18. In ogni caso, al tavolo ci si potrà sedere al massimo in 4 persone, "salvo che siano tutte conviventi" (questo si legge nel testo del Dpcm). Stop, inoltre, a cinema, teatri, palestre e piscine, mentre restano liberi gli spostamenti tra le Regioni.