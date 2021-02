Coronavirus, focolaio al Torino: a rischio slittamento le partite contro Sassuolo e Lazio

In attesa di una comunicazione ufficiale, sembra ormai scontato che la gara fra Torino e Sassuolo, in programma venerdì sera alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, sarà rinviata su disposizione dell'Asl a causa di diversi giocatori positivi al Covid-19 in casa granata. Oltre a questa, c’è il rischio che anche la sfida contro la Lazio in programma martedì 2 marzo possa subire uno slittamento.