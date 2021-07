Coronavirus, l'Assocalciatori scrive ai suoi iscritti e raccomanda di vaccinarsi

In una lettera messa nero su bianco ed inviata ai propri, l’AIC ha voluto ribadire il fatto dell’importanza di effettuare la vaccinazione contro il Covid. Come riportato dall’Ansa, i vertici dell’Assocalciatori sono preoccupati dato che le squadre hanno ricominciato ad allenarsi dopo le vacanze estive. Essi temono un aumento dei contagi causati dalle varianti. Il sindacato ha preso posizione dopo che i contagi all’interno dello Spezia sono aumentati in seguito alla scelta di due ‘no vax’.