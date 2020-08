Coronavirus, un altro positivo in Liga: un tesserato del Levante in isolamento

Un altro caso di positività in Liga. Il Levante, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che dopo i test PCR e gli esami sierologici effettuati ieri su tecnici, calciatori e personale della prima squadra, i servizi medici hanno evidenziato una positività al coronavirus. Si tratta di un caso che era già stato rilevato giorni fa ed era sotto il controllo e il monitoraggio dello staff medico e del servizio sanitario pubblico. Il tesserato, di cui non è stata svelata l'identità, è in isolamento a casa.