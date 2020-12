Corriere della Sera: "Ibra, niente rientro domani col Parma"

"Ibrahimovic non ce la fa". Come riporta il Corriere della Sera, lo svedese non sarà a disposizione per la partita di domani contro il Parma. Meglio non rischiare - scrive il noto quotidiano - la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra è di sole tre settimane fa e il timore di una ricaduta esiste. Il rientro di Ibra, dunque, slitta così a mercoledì nel turno infrasettimanale col Genoa o forse addirittura alla trasferta della domenica successiva in casa del Sassuolo.