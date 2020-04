Corriere della Sera: "La paura di una serie di cause legali dietro la ripartenza della A"

"La paura di una serie di cause legali dietro la ripartenza a tutti i costi". Così il Corriere della Sera in edicola oggi nella sua sezione sportiva a pagina 43. Dalla FIGC ogni giorno una data, la pressione dell’UEFA e di chi minaccia le vie giudiziarie. Non si ha il coraggio, la prudenza, l’etica, il buon senso di fare come in Belgio dove chi governa il pallone ha scritto la parola "fine".