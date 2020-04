Corriere della Sera: "Ripartenza difficile, la Serie A si spacca"

"Ripartenza difficile, la Serie A si spacca: 'Rischi incalcolabili'", scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Si ritorna a giocare? La Lega spinge per il sì ma il Governo frena. "In questo momento non do per certa né la ripresa degli allenamenti né il ritorno in campo per il campionato": il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, smorza gli entusiasmi di chi spinge per un’imminente ripartenza.