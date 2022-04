Corsa scudetto, Il Giornale: "L’Inter ha un’autostrada, il Milan solo curve. Ma sa come raddrizzarle"

MilanNews.it

In merito alla corsa scudetto, Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "L’Inter ha un’autostrada, il Milan solo curve. Ma sa come raddrizzarle". Il calendario è a favore dei nerazzurri, mentre i rossoneri sono attesi da partite non facili contro Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Ma la vittoria nel recupero contro la Lazio ha ridato grande entusiasmo alla squadra di Pioli che ha recuperato anche Ibrahimovic, decisivo a Roma con l'assist per la rete del successo di Tonali al 92'.