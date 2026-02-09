Corsa scudetto, Pizzi: "Il campionato lo può perdere solo l'Inter. Il derby l'ultimo vero ostacolo"

L'ex calciatore Fausto Pizzi è intervenuto a TMW Radio e in merito alla corsa scudetto ha rilasciato queste parole:

Che percentuale di probabilità dai all'Inter per vincere il campionato?

"Il campionato ormai lo possono perdere solo loro. Siamo solo a metà Febbraio, ma il vantaggio e il numero di gol segnati sono nettamente superiori a quelli delle squadre dietro in classifica. Penso che chiuderanno con un vantaggio consistente sulle inseguitrici perché hanno molti giocatori in grado di determinare. Il derby di Milano potrebbe essere l'ultimo vero ostacolo, però Chivu finora è stato molto bravo. È stato capace di cavalcare la voglia di rivalsa dopo le delusioni della passata stagione".

Solo Milan è da considerare ancora in corsa?

"Le altre sono troppo lontane. Qualche scontro diretto potrebbe anche andar male, ma fatico a pensare che l'Inter possa crollare per cinque o sei giornate".