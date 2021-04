CorSera - Corsa Champions: ansia Milan, Napoli e Atalanta in forma

Se lo scudetto può perderlo solo l’Inter, la lotta per i milioni e il prestigio della Champions è spettacolare e combattuta. Lo scrive il Corriere della Sera, che si sofferma sulla bagarre che coinvolge ben 6 squadre, attualmente raccolte in 9 punti. Atalanta e Napoli stanno meglio delle altre. Considerando soltanto la classifica del girone di ritorno sono quelle che hanno fatto più punti (22). Lazio, Roma e il Milan, invece, sono le squadre che, nelle ultime 8 giornate, hanno perso di più: tre volte. Troppe per chi ambisce a un posto in Champions. Decisivi saranno gli scontri diretti.