CorSera - Dove sarà il futuro di Conte? Inter, Juve e Roma su tutte. Resta in piedi anche l'ipotesi Milan, ma Pioli appare saldo

Antonio Conte ha rescisso il contratto con il Tottenham e così si sono subito scatenate tantissime voci in merito al suo futuro: su quale panchina sarà nella prossima stagione? Come riporta il Corriere della Sera questa mattina, l'allenatore italiano è seguito in particolare da tre club italiani, vale a dire Inter, Juventus e Roma, anche se tutto è legato al piazzamento Champions delle singole squadre. Resta in piedi anche l'ipotesi Milan, dove però la posizione di Stefano Pioli appare molto salda.