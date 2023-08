CorSera - Il mercato del Milan non finisce qua: i rossoneri ragione se prendere un difensore e un attaccante

Con l'arrivo di Yunus Musah, che ieri ha firmato il suo contratto con il Mian fino al 2028, i rossoneri hanno chiuso così il loro ottavo colpo sul mercato targato Furlani e Moncada.

Ma potrebbe non essere finita qua. Ora il club penserà alla cessioni, ma, come scrive il Corriere della Sera, intanto in via Aldo Rossi ragionano se prendere un difensore e un centravanti.