CorSera - Infortunio Ibrahimovic abbastanza serio: out un mese

Zlatan Ibrahimovic è fermo ai box. Il fuoriclasse svedese è tornato dal ritiro della Svezia con quello che sembrava un semplice risentimento alla coscia ma che, dopo esami, è risultato una lesione. Questa mattina Carlos Passerini scrive sul Corriere della Sera che l'infortunio è abbastanza grave e i tempi di recupero sarebbero da stimare intorno al mese . Una batosta per il club rossonero e per lo stesso Zlatan Ibrahimovic che dopo diversi interventi al ginocchio e un percorso di riabilitazione lungo 9 mesi ha dovuto alzare bandiera bianca.

Secondo il CorSera, Ibra stesso ieri non ha preso bene la notizia, avendo ritenuto oramai di essersi lasciato il peggio alle spalle. Ora per lui inizierà un'altra corsa contro il tempo per tornare a disposizione per la volata finale del campionato, anche a costo di fare controlli ogni settimana. Poi si siederà al tavolo con Maldini e deciderà del suo futuro.