CorSera: "La Liga soffia l'idea dei fondi alla Serie A"

Ieri la Liga ha raggiunto un accordo preliminare per cedere il 10% della sua attività al fondo di private equity, CVC Capital Partners, dietro corrispettivo della bellezza di 2,7 miliardi. Lo stesso fondo al quale la Serie A, su input di Paolo Dal Pino, avviò mesi e mesi di negoziazioni: sul piatto c'erano 1,7 miliardi per il 10% della Confindustria del pallone. Non si giunse mai alla firma per via da un lato di Juventus e Inter, ingolosite dai proventi della poi abortita Superlega, e dall'altro per la frangia capitanata da Lotito-De Laurentiis. Senza tali introiti l'Inter è costretta a cedere il suo giocatore più rappresentativo e la Juve ha atteso invano un acquirente che si accollasse lo stipendio di CR7.