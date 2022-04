CorSera - Milan, buone notizie per Pioli: Bennacer dovrebbe recuperare per il Genoa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli in merito alle condizioni di Ismael Bennacer, il quale ha saltato l'ultima sfida di campionato contro il Torino a causa di un affaticamento muscolare: secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, il centrocampista algerino, che è uno dei giocatori rossoneri più in forma nell'ultimo periodo, dovrebbe infatti recuperare per il match di venerdì contro il Genoa.