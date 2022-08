CorSera - Milan, chi vive Milanello giorno per giorno assicura che l'impatto di De Ketelaere è stato notevole

MilanNews.it

C'è grande attesa per l'esordio di stasera del Milan in Serie A e anche per la prima a San Siro di Charles De Ketelaere, il grande colpo estivo del club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riporta stamattina il Corriere della Sera, chi vive Milanello giorno per giorno assicura che il suo impatto è stato notevole. Il belga partirà dalla panchina contro l'Udinese, ma è pronto per subentrare nella ripresa e giocare il suo primo match ufficiale in maglia rossonera.