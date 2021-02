CorSera - Milan di fronte al primo snodo cruciale della stagione

Alla vigilia del derby Pioli ha provato a scaricare la tensione, ribadendo che "non sarà una gara decisiva", ma è evidente che il Milan si trovi di fronte al primo vero snodo cruciale della stagione. Come evidenzia il Corriere della Sera, infatti, perdendo oggi, l’Inter andrebbe in fuga a +4 e a quel punto per riacchiappare i nerazzurri, che peraltro giocano solo il campionato, servirebbe un’impresa. Vero che l’obiettivo del Milan non è mai stato lo scudetto, ma il margine sulla quinta in classifica rischia di assottigliarsi: dietro corrono, nessuno vuole rinunciare ai quattrini della Champions