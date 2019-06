Maldini e Boban dovranno esaminare la pratica relativa all’allenatore. Vero è che nulla è stato deciso e sorprese non sono escluse, ma il nome di Giampaolo - scrive il Corriere della Sera - resta in pole. Lunedì il tecnico della Sampdoria incontrerà il presidente Ferrero per discutere della risoluzione del contratto.