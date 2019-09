Il successo di misura contro il Verona non ha lasciato in dote solo la coda polemica sui buu razzisti a Kessie. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che aggiunge: ombre e interrogativi continuano ad aleggiare sul gioco della squadra, sulla scarsa propensione di Giampaolo ad affidarsi ai rinforzi estivi e sul gap che - più nell’identità che in classifica -separa il Milan dall’Inter.