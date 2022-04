CorSera: "Milan vendita più vicina, trattativa con Investcorp"

MilanNews.it

Nell'edizione oggi in edicola il Corriere della Sera titola così nelle pagine dedicate al capitolo sportivo: "Milan vendita più vicina, trattativa con Investcorp". Il CorSera racconta di come l'offerta del fondo con quartier generale in Bahrain sarebbe di 1.1 miliardi. Inoltre aggiunge che, dal momento che Elliott avrebeb altre offerte sul tavolo, non sono del tutto esclusi degli sviluppi rapidi della faccenda.