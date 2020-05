Ai microfoni della Bild, il manager tedesco, Ralf Rangnic, ha rilasciato l’ennesima intervista in cui sembra aprire all’operazione Milan. Dal club rossonero, però, come riporta il Corriere della Sera, continuano a smentire: i contatti ci sono stati ma nessuna scelta è stata presa. Prima c’è da capire innanzi tutto come finirà questa stagione e quale sarà lo scenario.