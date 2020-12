CorSera - Saelemaekers non al meglio: spazio a Castillejo

In attesa di Kjaer e Ibrahimovic (che potrebbero rientrare già mercoledì con il Genoa), il Milan ritrova un altro giocatore importante: Ismael Bennacer. La rosa, dunque, dopo i recuperi di Musacchio e Leao, sta per tornare al completo. Come riporta il Corriere della Sera, solo Saelemaekers non è al meglio. Ecco perché ieri è stato provato Castillejo, il quale potrebbe giocare dal primo minuto contro il Parma.