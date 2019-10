CorSera - San Siro e il vincolo storico: ci sono due possibilità

In merito al futuro di San Siro, che Milan e Inter vorrebbero demolire dopo la costruzione del nuovo stadio, il Comune ha già richiesto alla Sovrintendenza la verifica di interesse culturale per il Meazza. A sua volta la sovrintendente Antonella Ranaldi stilerà un parere che poi sottoporrà alla Direzione generale del ministero dei beni culturali. Secondo il Corriere della Sera (ed. Milano), ci sono due possibilità: non viene riconosciuto il valore storico dello stadio e non viene apposto nessun tipo di vincolo oppure il ministero riconosce il valore di San Siro e vincola l’intero stadio o una parte. In quest'ultimo caso, Milan e Inter dovranno decidere se tenere due stadi vicini oppure traslocare a Sesto nell’ex area Falk.