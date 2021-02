CorSera - Serie A verso una svolta storica: DAZN vicina all'acquisto dei diritti tv

"Serie A verso una svolta storica: DAZN vicina all'acquisto dei diritti tv". Questo il titolo che l'edizione odierna del Corriere della Sera dedica al nostro campionato. L'orientamento dei presidenti sembrerebbe clamoroso, ma la partita resta aperta e in 48 ore può succedere di tutto. DAZN propone 840 milioni per 7 gare in esclusiva e 3 in condivisione, Sky ne offre 750 per tutte le partite e altri 50-70 milioni in caso di creazione del canale Ott della Lega. Agnelli esalta le capacità contrattuali dei club, ma invita a migliorare ancora. In che modo? Giovedì potrebbe non essere assegnato il pacchetto 2 ed essere rimesso all'asta. C'è l'ipotesi di una partita in chiaro con Sky che avrebbe la facoltà di farla vedere su Cielo e Tv8.