CorSera - Theo spinge come un forsennato

Un risultato deludente, ma anche tante indicazioni positive. Soprattutto dai singoli. Milan-Lecce ha lasciato l’amaro in bocca per il pareggio al 92esimo di Calderoni, ma ha messo in mostra una squadra, quella rossonera, finalmente viva. Come evidenzia il Corriere della Sera, Calhanoglu ha giocato la miglior partita della stagione, mentre Leao ha confermato la sua vivacità. Theo Hernandez, infine, ha spinto come un forsennato. Tre note liete per Stefano Pioli, che può guardare al futuro con ottimismo.