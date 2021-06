CorSera - UEFA, accordo con BeinSports per 500 mln, ma la società è dello sceicco del Psg

Sulle colonne del Corriere della Sera, Arianna Ravelli ha parlato così dell'UEFA e del PSG: "Non si può non notare l’estate sulla cresta dell’onda del Psg che solo per pagare gli stipendi dei portieri spenderà 22,5 milioni netti (Donnarumma 12, Navas 7, Areola 3,5). Per tacere di Wijnaldum del Liverpool e vedremo se arriveranno Hakimi, e parbleu, CR7. Senza che (ancora una volta) a Parigi si sentano toccati dalla parola fairplay finanziario. Che si vuole riformare ma che risulta ancora vivo. Intanto l’Uefa e BeIn Sports hanno rinnovato l’accordo per i diritti tv in Medio Oriente per 500 milioni di euro. BeIn Sports fa parte di BeIn Media Group, società del presidente del Psg Al-Khelaifi".