Saelemaekers, un ritorno più che positivo a San Siro

La prima del nuovo Milan targato Max Allegri è stata positiva. Un risultato all’inglese a San Siro contro il Bari ha permesso ai rossoneri di accedere al turno successivo, dove affronterà il Lecce. Decisive le reti di Leao e Pulisic, ma fra i rossoneri che si sono messi in mostra c’è stato anche Alexis Saelemaekers, al ritorno dopo le avventure di Bologna e Roma che lo hanno fatto crescere.

Prova a tutto tondo per il belga, fatta di corsa, dribbling, recuperi difensivi e anche conclusioni verso la porta del portiere del Bari. Allegri e il suo vice Landucci lo hanno tolto a dieci dalla fine, facendogli prendere gli applausi del pubblico di San Siro.

Il collega Manuel Del Vecchio nelle pagelle post gara ha premiato il numero 56 con un bel 6,5, con tanto di seguente motivazione: “Bologna e Roma gli hanno fatto molto bene. Copre, cuce, dribbla, punta, tira. È ovunque. Massima disponibilità e sacrificio, i compagni ed il pubblico di San Siro apprezzano: esce fra gli applausi”.

Le due stagioni lontano da Milanello hanno fatto bene al belga, che se al Bologna ha realizzato 4 reti e servito 3 assist vincenti, la scorsa annata a Roma è stato uno dei migliori della rosa di Ranieri, con 7 reti e altrettanti assist in tutte le competizioni.

Nello scacchiere di Allegri, Saelemaekers potrebbe diventare un giocatore fondamentale e soprattutto un jolly, un po' come lo era Cuadrado nella Juventus di Max. La società rossonera è già al lavoro per rinnovargli il contratto in scadenza fra due estati (giugno 2027), dopo che ha rifiutato l’offerta della Roma che lo voleva trattenere nella Capitale.

Alexis ha ringraziato su Instagram: "Un buon inizio! Grazie a tutti i tifosi per il supporto stasera. È sempre speciale tornare a giocare a San Siro. Forza Milan".

di Valentino Cesarini