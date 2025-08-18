Saelemaekers: "Ottimo inizio di stagione! Grazie a tutti i tifosi: è sempre un'emozione speciale giocare a San Siro"

di Antonello Gioia

>Al termine di Milan-Bari, Alexis Saelemaekers, calciatore del Milan, ha postato quanto segue sul suo profilo ufficiale Instagram: "Ottimo inizio di stagione! Grazie a tutti i tifosi per il supporto stasera! È sempre un'emozione speciale giocare a San Siro! Forza Milan!"