Ricci: "Il primo passo a San Siro: un mix di emozioni, orgoglio e ambizione! Avanti insieme, forza Milan"MilanNews.it
Oggi alle 11:00News
di Antonello Gioia

>Al termine di Milan-Bari, Samuele Ricci, calciatore del Milan, ha postato quanto segue sul suo profilo ufficiale Instagram: "Il primo passo a San Siro: un mix di emozioni, orgoglio e ambizione! Avanti insieme, forza Milan".