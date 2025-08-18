Milan-Bari 2-0: Alexis Saelemakers eletto MVP della partita

Come riporta il Milan su X, Alexis Saelemaekers è stato scelto come MVP della sfida di ieri sera contro il Bari a San Siro, valida per i 32esimi di Coppa Italia. L'esterno è stato schierato titolare ed è rimasto in campo per 81' prima di essere sostituito da Noah Okafor. Dopo il match, il giocatore belga ha pubblicato questo messaggio sui social: "Un buon inizio! Grazie a tutti i tifosi per il supporto stasera.

È sempre speciale tornare a giocare a San Siro. Forza Milan". 