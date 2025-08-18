Estupiñan: "Felice di debuttare e iniziare questo percorso con il piede giusto. Grazie per questo benvenuto rossoneri"

Al termine di Milan-Bari, Pervis Estupinan, calciatore del Milan, ha postato quanto segue sul suo profilo ufficiale Instagram: "Felice di debuttare e iniziare questo percorso con il piede giusto. Grazie per questo benvenuto rossoneri. FORZA MILAN".