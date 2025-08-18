Pagelle Gazzetta: Pulisic e Saelemaekers i migliori, Estupinan non è ancora al top

vedi letture

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani di Milan-Bari di Coppa Italia, nella squadra rossonera i migliori in campo sono stat Christian Pulisic, autore del gol del definitivo 2-0, e Alexis Saelemakers, i quali si sono meritati un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, invece, per Maignan, Tomori, Fofana, Loftu-Cheek, Leao e Modric. Sufficienza piena (6) per Gabbia, Pavlovic, Ricci e Gimenez, mentre hanno preso 5,5 Jashari (non brilla in mezzo al campo, ma è arrivato da poco e quindi gli va dato tempo) e Estupinan (non è ancora al top della forma).

Questo il tabellino di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.

MILAN-BARI 2-0

Marcatori: 14’ Leao, 48’ Pulisic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 81’ Okafor), Fofana, Ricci (dal 65’ Modric), Loftus-Cheek (dal 65’ Jashari), Estupiñan; Pulisic (dal 65’ Musah), Leão (dal 17’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Allegri.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (dal 81’ Tripaldelli); Bellomo (dal 52’ Verreth), Braunöder, Pagano (dal 68’ Partipilo); Pereiro (dal 52’ Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino, Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Ammoniti: 21’ Estupinan.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.