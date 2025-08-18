Jashari dopo il 2-0 al Bari: "Prima partita a San Siro, prima vittoria. Grazie per la calorosa accoglienza"

di Enrico Ferrazzi

Ardon Jashari ha fatto ieri sera contro il Bari nei 32esimi di Coppa Italia il suo debutto in gare ufficiali con la maglia del Milan: il centrocampista svizzero, arrivato questa estate in rossonero dal Club Brugge dopo una trattativa infinita, è entrato in campo al 65' al posto di Ruben Loftus-Cheek. Il giorno dopo il successo per 2-0 contro i pugliesi, Jashari ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Prima partita a San Siro, prima vittoria. Grazie per la calorosa accoglienza".

Questo il tabellino di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.

MILAN-BARI 2-0
Marcatori: 14’ Leao, 48’ Pulisic

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 81’ Okafor), Fofana, Ricci (dal 65’ Modric), Loftus-Cheek (dal 65’ Jashari), Estupiñan; Pulisic (dal 65’ Musah), Leão (dal 17’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Allegri.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (dal 81’ Tripaldelli); Bellomo (dal 52’ Verreth), Braunöder, Pagano (dal 68’ Partipilo); Pereiro (dal 52’ Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino, Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.

Arbitro: Arena di Torre del Greco. 
Ammoniti: 21’ Estupinan.
Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.