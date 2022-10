CorSport, Brahim decisivo: è il migliore contro la Juventus

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagelle post partita, il Corriere dello Sport ha nominato Brahim Diaz come MVP della gara contro la Juvenuts. Pioli gli assegna una nuova posizione in campo, più defilata rispetto al solito trequartista visto nelle ultime due stagioni. E lui non fa mancare la prestazione, oltre al super gol attraversando San Siro. Voto 7,5 per Brahim.