CorSport - Chiarugi: “Milan corsa scudetto? Con Ibra al 100% può arrivare fino alla fine”

L’ex attaccante rossonero, Luciano Chiarugi, ha parlato al Corriere dello Sport di Zlatan Ibrahimovic.

Con Ibra al 100% in tutto il girone di ritorno il Milan può vincere il titolo?

“Sperando che non abbia più ricadute da qui alla fine, e se l’allenatore recupera anche Rebic, secondo me il Milan può davvero dire la sua fino in fondo, essendosi sistemato bene come equilibrio a centrocampo e in difesa”.

Eppure senza Ibra il Milan ha continuato a vincere…

“Vuol dire che il collettivo momentaneamente ha retto bene perché in grande condizione, da Calabria e Kjaer e Kessie, è una squadra che si è ritrovata, sono piacevolmente colpito perché finalmente si vede il Milan in testa alla classifica dopo tanti anni. Per loro non era gratificante rimanere nelle retrovie, adesso tutti stanno interagendo al meglio tra di loro e i risultati si stanno vedendo. Col rientro di Ibrahimovic c’è una sicurezza in più in attacco”.

Dal suo arrivo al Milan tutti hanno alzato l’asticella…

“E’ vero, però non si vince solo con il singolo. In questo momento il Milan vola anche se non ha una rosa vasta come Inter e Juve, può essere la squadra che può puntare allo scudetto”.