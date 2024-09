CorSport - Clamoroso Osimhen: apertura al prestito al Galatasaray

vedi letture

Si apre un nuovo scenario per il futuro di Victor Osimhen? È quanto scrive il Corriere dello Sport sul suo sito web: sul centravanti nigeriano del Napoli sarebbe infatti piombato il Galatasaray, alla ricerca del clamoroso colpo last minute.

Operazione in prestito secco. Secondo il portale online del quotidiano romano, la società di Istanbul starebbe provando a chiudere l'affare in prestito secco, con l'ingaggio - 11 milioni di euro netti a stagione - interamente pagato dal Galatasaray.

Una soluzione tampone? Il trasferimento in prestito in Turchia potrebbe rappresentare, sia per il Napoli che per il giocatore, il modo di superare una stagione altrimenti complicatissima da gestire per entrambi. Osimhen è infatti rimasto in azzurro, anche per assenza di offerte giudicate soddisfacenti dal club azzurro, ma è al momento fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Da capire, tra le diverse variabili, la volontà del giocatore di trasferirsi in un campionato sì europeo, ma secondario come la Superlig turca: in passato, Osimhen era stato molto scettico rispetto alle ipotesi arabe, sebbene poi l'operazione con l'Al-Ahli si fosse sostanzialmente chiusa salvo poi saltare per il mancato accordo col Napoli. Il mercato in Turchia chiuderà il 13 settembre: la trattativa è in corso e potrebbero esservi degli sviluppi a breve.