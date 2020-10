CorSport - Derby di Milano, l'ATS non si opporrà alla disputa della sfida se sarà rispettato il protocollo

Il Coronavirus si è abbattuto su Inter e Milan ma nonostante i tanti casi di positività nei due club, il derby non sembra essere a rischio. L'ATS di Milano monitora la situazione di Inter e Milan, ma ha già fatto sapere che non si opporrà alla disputa del derby nel caso di rispetto del protocollo. Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport all'indomani dell'ennesimo caso di positività al Covid-19 in una delle due squadre (Bonera, collaboratore di Pioli).